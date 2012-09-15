В ПР объяснили, чем лучше одна жеребьевка на всех

Об этом заявил народный депутат, представитель Партии регионов в ЦИК Владислав Забарский, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«После принятия соответствующего постановления ЦИК участковые комиссии не будут тратить время на определение собственного состава, и это означает, что избирательный процесс будет длиться без препятствий», - сказал он.

По словам В.Забарского, по старым правилам жеребьевка должна была состояться в каждой участковой комиссии отдельно. Всего на определение состава избиркомов пришлось бы потратить не менее двух недель, а, следовательно, избирательный процесс мог быть полностью сорван.

«В каждом округе примерно 191 участок. Таким образом, если учитывать среднее количество внесенных представлений, то на жеребьевки необходимо потратить 20 628 минут или 14 суток непрерывной работы», - добавил он.

Поэтому, убежден депутат, изменения сэкономят время на формирование состава избиркомов.

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Как сообщал УНИАН, 13 сентября Центральная избирательная комиссия внесла изменения в свое постановление "О порядке проведения жеребьевки по включению кандидатур в состав участковых избирательных комиссий по проведению выборов народных депутатов", которое было принято 17 мая. Представители ВО "Свобода" и "Батькивщина" Олег Махницкий и Руслан Князевич обратили свое внимание на то, что ЦИК вносит изменения в порядок проведения жеребьевки за пять дней до ее проведения.

"Если участковые комиссии будут формироваться так, как формировались окружные избирательные комиссии, по результатам одной жеребьевки сразу по всем участкам, то на этом все разговоры о честных выборах нужно заканчивать", - сказал Р.Князевич.

О.Махницкий назвал "дискриминационным" решение об изменении порядка жеребьевки по формированию составов участковых комиссий. "Есть рекомендации Венецианской комиссии относительно невозможности изменения норм избирательного законодательства за год до проведения выборов. Это решение является нормативным актом, который предусматривает такую норму как проведение жеребьевки. И это происходит за пять дней до ее проведения окружными избирательными комиссиями", - отметил О.Махницкий.

В свою очередь, председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил, что такое решение свидетельствуют о подготовке к масштабным фальсификациям во время выборов. По его словам, Центральная избирательная комиссия внезапно меняет правила жеребьевки при формировании участковых избирательных комиссий и, таким образом, в состав УИК попадают 49 партий, подконтрольных Партии регионов.