Требование пересмотреть состав окружкомов соберет протестующих под ЦИК

Об этом координатор гражданского движения "Спільна справа" Александр Данилюк сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

“Требования касаются того, что должен быть другой подход к формированию участковых избирательных комиссий, который бы был сбалансированным. И должен быть пересмотрен результат жеребьевки по ОИК, потому что уже не нужно ожидать результатов 29 октября – уже сегодня можно сказать смело, что выборы сфальсифицированы”, - заявил А.Данилюк.

По его словам, в течение недели организация провела исследование и установила, что в окружные избирательные комиссии вошли люди, подавляющее большинство которых “ангажированы и афилированы с Партией регионов или с ее политическими союзниками".

По словам другого участника пресс-конференции, члена политсовета Союза анархистов Украины Артема Коваленко, его однопартийцы обнаружили, что в ОИК от союза вошли люди, кандидатуры которых не утверждал политисполком. “На сегодняшний день мы проводим внутреннее расследование... по четырем округам подготовлены документы в Генпрокуратуру”, - заявил А.Коваленко.

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Как сообщал УНИАН, 24 августа в ЦИК состоялась жеребьевка относительно партийного представительства в 225 окружных избирательных комиссиях.

По результатам жеребьевки ОИК сформированы из представителей 19 непарламентских партий, которые принимают участие в выборах, и пяти парламентских партий.

В частности, в каждой из 225 ОИК представлены непарламентские политические партии: «Молодежь к власти», «Украина – Русь единая», «Народно-трудовой союз», «Братство».

В то же время в состав ни одной ОИК не попал ни один представитель партий «УДАР Виталия Кличко» и «ВО «Свобода».