Журналистку Чорновил облили ведром зеленой краски (дополненная)

Об этом сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, куда Т.Чорновил обратилась с заявлением о нападении. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, журналистка в больницу не доставлялась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В комментарии корреспонденту УНИАН Т.Чорновил подтвердила факт нападения на нее, а также отметила, что она уже несколько дней страдает от различных преследований.

«Сегодня в 19.30 на улице Величковского во Львове в подъезде дома, где я проживаю, неизвестный вылил на меня целое ведро зеленой краски. Химических ожогов и повреждений нет. Я пыталась его догнать, однако высокие каблуки мне помешали», - рассказала корреспонденту УНИАН Т.Чорновил.

Она также отметила, что немедленно вызвала наряд милиции, и во время опроса жители дома сообщили о том, что уже три дня видели неизвестного мужчину, который вертелся у подъезда ее дома.

Также Т.Чорновил заявила о том, что сегодня утром неизвестные порезали ей четыре колеса в автомобиле «Шевроле», который был припаркован возле дома.

«Также несколько последних дней мне на мобильный телефон постоянно звонят сексуально озабоченные мужчины. Как выяснилось, неизвестные «закачали» мой номер мобильного на сайты развлечений», - добавила Т.Чорновил.