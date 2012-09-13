УНИАН опровергает слова пресс-секретаря харьковских тюремщиков

Информационное агентство УНИАН считает нужным опровергнуть слова пресс-секретаря Харьковского управления Государственной пенитенциарной службы Украины Оксаны Бабаевой, которая в комментарии «Украинской правде» заявила, что корреспондент УНИАН лично присутствовал на интервью и передал информацию с брифинга сокамерницы экс-премьера Юлии Тимошенко информагентству УНН.

В связи с этим сообщаем, что 12 сентября агентству УНИАН сообщили о брифинге сокамерницы Ю.Тимошенко Юлии Абапловой за 25 минут до его начала – в 17.05.

Корреспондент УНИАН на брифинге в Качановский колонии не присутствовал, диктофонную запись интервью агентству направили журналисты присутствующих на мероприятии СМИ в 20.40.

Первая информация на ленте новостей УНИАН с интервью Ю.Абапловой вышла в 20.49.