На Луценко уже написали рапорт в колонии

Профилактическая комиссия Менской колонии № 91 рассмотрит на своем заседании поведение экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, который с 31 августа отбывает наказание в этом исправительном учреждении. Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь управления Государственной пенитенциарной службы в Черниговской области Ксения Исаенко.

По ее информации, комиссия рассмотрит вопрос о вынесении предупреждения Ю.Луценко за невыполнение законных требований администрации колонии.

К.Исаенко уточнила, что вчера Ю.Луценко некорректно вел себя по отношению к работникам колонии – он отказался выполнять приказ покинуть дежурную часть, где разговаривал по телефону. Ю.Луценко начал высказывать претензии к работникам, что недоговорил по телефону из-за плохой связи и не все сказал своему собеседнику, отказался покинуть помещение, сказав, что может находиться там сколько угодно.

"В действительности, это не так, и заключенный нарушил действующие нормативно-правовые документы, которыми руководствуются работники исправительной колонии", - сказала К.Исаенко.

Она уточнила, что о нарушении составлен соответствующий рапорт, который будет рассматриваться на заседании профилактической комиссии.

"На заседании будет присутствовать Ю.Луценко и он сможет объяснить свои действия. Это не инцидент, это недоразумение", - отметила К.Исаенко. Она добавила, что заседание комиссии состоится или сегодня, или завтра.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн компенсации МВД за нанесенный ущерб) за завладение государственным имуществом и превышение служебных полномочий. 16 мая Апелляционный суд Киева признал этот приговор правомерным.

17 августа Ю.Луценко был приговорен к двум годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки во время расследования отравления кандидата в президенты Виктора Ющенко.

31 августа Ю.Луценко доставили в Менскую колонию № 91, где он отбывает наказание.

7 сентября жена Ю.Луценко Ирина Луценко заявила, что работники Менской исправительной колонии нарушают право ее мужа на частную жизнь.

И.Луценко отметила, что со времени перевода ее мужа из СИЗО в колонию она имела с ним лишь три свидания. И.Луценко добавила, что раз в месяц ее муж имеет право встречаться с родственниками и депутатами, ежедневно - с адвокатами и раз в квартал имеет право на долгосрочную встречу с семьей. Кроме того, он имеет право ежедневно час разговаривать по телефону. И.Луценко подчеркнула, что правилами не установлен запрет для заключенных на обсуждение во время телефонных разговоров общественно-политических проблем, но фактически он действует.

«На каждом слове «БЮТ, Турчинов, оппозиция» связь перерывается. И фактически мы можем поговорить лишь о том, что нужно привезти и передать», - сказала И.Луценко.

По словам жены экс-министра, работники колонии предупредили его, что разговоры прослушиваются и даже называли фамилии тех, с кем он общался, в частности народных депутатов Юрия Стеця, Олеся Дония и других.

«Они четко идентифицируют, с кем он говорит, о чем он говорит и какая тема. Каждая секунда на каждое ключевое слово обрывается, и фактически он говорить не может», - заявила И.Луценко.

Она сообщила, что в последний раз ее встреча и встреча адвоката Игоря Фомина с Ю.Луценко проходила через стекло, хотя ранее стеклянную перегородку открывали.

«Когда они увидели, что я привожу ему распечатки из интернета, газеты не «Сегодня» и «Аргументы и факты», а серьезные издания - «Зеркало недели», «Корреспондент», «Фокус», то они сказали, что не могут открыть это стеклянное окно», - добавила жена экс-министра.