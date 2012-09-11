Суд признал противоправной "бесхозную" социологию в пользу ПР

Об этом говорится в постановлении суда, копией которого располагает УНИАН.

С административным иском к газете обратилось ВО «Батькивщина». Истец указывал, что в статье «Кіровоградці голосуватимуть за представника команди Ларіна» (Сергей Ларин – действующий председатель Кировоградской ОГА - УНИАН) под рубрикой «Социология» обнародовано социологическое исследование с нарушениями действующего законодательства. В частности, в указанной статье отсутствуют сведения о заказчике опроса и не приведено точное название организации, которая проводила исследование общественного мнения.

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Исследовав материалы дела, суд удовлетворил иск Всеукраинского объединения «Батькивщина». В статье, в частности, приводились результаты двух опросов - Центрально-украинской социологической лаборатории и Центра региональных исследований, которые проводились в Кировограде с 16 по 20 августа и с 13 по 19 августа, соответственно. Согласно приведенным в материале данным, большинство жителей Кировограда, которые будут принимать участие в парламентских выборах, будут голосовать за Александра Шаталова (кандидата от Партии регионов - УНИАН), приводятся данные поддержки и других кандидатов.

Суд постановил, что отсутствие информации об исполнителе исследований и заказчике опроса делает невозможным установление объективности приведенных результатов.

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