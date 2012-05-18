МИД обвиняет Россию в предвзятом отношении к украинской диаспоре

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины.

В документе напоминается, что 18 мая с.г. Верховным судом РФ принято решение о ликвидации единственной всероссийской украинской общественной организации. С ликвидацией ОУР многочисленная украинская диаспора России впервые столкнется с ситуацией, когда украинские общественные организации не будут представлены на федеральном уровне. «К сожалению, суд фактически проигнорировал проведенную новым руководством ОУР значительную работу с целью исправления ранее указанных формальных недостатков в работе», - отмечается в заявлении.

В МИД Украины отмечают, что «это решение свидетельствует о предвзятом отношении к деятельности украинской диаспоры, несмотря на многократные заверения на политическом уровне в противоположном».

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что такой подход противоречит отношениям традиционной дружбы между государствами и народами.

«Мы поддерживаем обоснованные стремления украинской диаспоры России – одной из крупнейших этнических общин в Российской Федерации – иметь влиятельную и эффективную украинскую общественную организацию с общероссийским статусом, деятельность которой будет содействовать дальнейшему развитию украинско-российских культурно-гуманитарных связей», - заявляет МИД.

Министерство призывает российскую сторону принять принципиальное решение по реальному содействию в правовой самоорганизации украинской общины в Российской Федерации как важной составляющей широкой палитры дружественных украинско-российских отношений.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 мая, Верховный суд России окончательно принял решение о ликвидации Объединения украинцев России и исключении его из Единого государственного реестра юридических лиц.

27 января 2010 года решением Верховного суда РФ была окончательно ликвидирована Федеральная национально-культурная автономия украинцев России (ФНКА УР), которая существовала с 27 марта 1998 года. Иск Минюста РФ базировался на жалобе активиста фонда «Родина» Журавлёва, который заявлял, что ФНКА УР «ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и выливает негатив на Россию».

29 февраля 2012 года для предотвращения создания неизвестными лицами новой ФНКА УР в Москве прошел учредительный съезд по созданию Федеральной украинской национально-культурной автономии (ФУНКА), которая должна заменить ФНКА УР.