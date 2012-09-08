Тигипко говорит Яценюку, что земля к продаже еще не готова

Об этом заявил вице-премьер Сергей Тигипко в эфире телеканала "Интер", отвечая на вопрос председателя совета Объединенной оппозиции "Батькивщины" Арсения Яценюка о создании земельного банка.

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"Ваше правительство хочет провести еще одну земельную аферу, наверное, самую земельную аферу с тех времен, когда была приватизация 90-х годов. Помните, всем раздали приватизационные имущественные сертификаты и все остались только с бумажками. Вы хотите сейчас открыть рынок земли через свой банк, который вы создали", - заявил Яценюк.

В ответ Тигипко отметил: "А кто собирается открывать рынок земли?".

"Никакой связи между рыком земли и земельным банком абсолютно нет. Никто сегодня не собирается даже говорить о том, что земля сельскохозяйственного назначения должна быть свободны абсолютно товаром. К этому мы сегодня не готовы", - цитирует Украинская правда.