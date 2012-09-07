Минюст будет доказывать в суде, что Украина не отвечает за долги ЕЭСУ

Министерство юстиции Украины будет осуществлять защиту интересов Украины в лице Кабинета министров по делу по иску Министерства обороны Российской Федерации относительно взыскания с Государства Украина 3 239 449 614 грн. 14 коп. по долгам закрытого акционерного общества с иностранными инвестициями «Промышленно-финансовая корпорация «Единые энергетические системы Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом проинформировал заместитель министра юстиции Дмитрий Ворона.

По его словам, несмотря на предоставленные российской стороной документы относительно обязательств украинского правительства способствовать возвращению этого долга, Минюст не считает однозначными аргументы истца, представленные в суде. По словам Д.Вороны, Министерство юстиции будет доказывать в суде, что предоставленные Российской Федерации правительственные гарантии не были оформлены должным образом, и можно вести речь о задекларированной готовности Кабинета министров Украины лишь способствовать погашению этого долга.

В процессе защиты интересов государства Министерство юстиции также будет придерживаться той правовой позиции, что долги, которые создаются субъектами предпринимательской деятельности, должны погашаться самими субъектами, их учредителями или руководителями, действия которых привели к созданию долга.

В пресс-службе напомнили, что, согласно Положению о Министерстве юстиции Украины, на данный орган возложены полномочия обеспечения представительства интересов государства в судах Украины, осуществления защиты интересов Украины в Европейском суде по правам человека, во время урегулирования споров и рассмотрения в заграничных органах юрисдикции дел с участием иностранных субъектов и Украины.

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны Российской Федерации обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о взыскании с Кабинета министров Украины более 3,2 млрд грн. Об этом идет речь в постановлении суда от 5 сентября, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Третьими лицами, которые не заявляют самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика в обстоятельствах дела, являются закрытое акционерное общество с иностранными инвестициями «Промышленно-финансовая корпорация «Единые энергетические системы Украины» и Государственная казначейская служба Украины.

Как отмечается в судебном постановлении, Государственную казначейскую службу Украины к участию по делу привлекут как второго ответчика, а рассмотрение дела отложено на 9.00 12 сентября.

Справка УНИАН. В июне 2011 года в СМИ было обнародовано письмо министра обороны России Анатолия Сердюкова к премьер-министру Украины Николаю Азарову от 10 июня 2011 года, в котором Министерство обороны России просит погасить долг корпорации «Единые энергетические системы Украины» в сумме 405,5 млн дол.

В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, которая в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ, уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

В то же время защита настаивает, что дело Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.

Сегодня, 7 сентября, Объединенная оппозиция “Батькивщина” заявила, что Министерство финансов и Министерство юстиции Украины еще в 2011 году опровергли существование долгов ЕЭСУ перед Минобороны России.

Пресс-служба «Батькивщины» разместила ссылку на соответствующие письма Минюста от 24.06.2011 и Минфина от 16.06.2011. По информации Министерства финансов, в его учете отсутствует информация о наличии какой-либо задолженности корпорации «Единые энергетические системы Украины» перед Министерством обороны РФ. Кроме того, отмечается, что Министерство финансов не предоставляло государственных гарантий по обязательствам ЕЭСУ.