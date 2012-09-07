ВАСУ вернул Яценюку иск против Януковича и просит забрать 200 коробок

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВАСУ.

"Сегодня, 7 сентября, судья ВАСУ Алексеенко М.М. вынес решение, которым исковое заявление Яценюка А.П. к Президенту Украины о признании действий противоправными возвратил истцу. Как отмечается в постановлении суда, в поданном заявлении не изложены обстоятельства, которыми истец обосновывает свои требования и не предоставлены доказательства в подтверждение этих обстоятельств", - сообщили в пресс-службе.

Пресс-служба ВАСУ также призвала заинтересованных лиц организовать транспортировку из помещения суда коробок с заявлениями украинцев, которые решили присоединиться к делу по иску А.Яценюка к Президенту Украины. "В Высшем административном суде Украины беспокоятся о надлежащем хранении заявлений граждан", - говорится в заявлении пресс-службы суда.

В заявлении отмечается, что в четверг, 6 сентября, в ВАСУ поступило более 200 коробок с заявлениями граждан Украины, в которых выражается просьба приобщить их к участию по делу по иску А.Яценюка о признании действий В.Януковича противоправными, в качества третьих лиц, которые не заявляют самостоятельных требований на предмет спора на стороне истца.

"Коробки с заявлениями разгрузили в холле подъезда №1 Высшего административного суда Украины, свалив их у входных дверей. Никаких сопроводительных документов к представленным коробкам с заявлениями или описания содержания коробок не предоставлялось. В ночь с шестого на седьмое сентября коробки оставались стоять в холле суда", - сообщает пресс-служба ВАСУ.

В пресс-службе отметили, что с юридической точки зрения Высший административный суд Украины не может взять на себя ответственность за сохранность коробок с заявлениями, поскольку официально эти документы не были ни приобщены к делу, ни даже зарегистрированы канцелярией суда.

Как сообщал УНИАН, А.Яценюк 20 августа обратился в Высший административный суд Украины с административным иском к Президенту Украины о признании его действий противоправными.

23 августа ВАСУ своим постановлением оставил исковое заявление без движения, указав на его несоответствие положениям статьи 106 Кодекса административного судопроизводства Украины, и предоставил срок для устранения указанных в постановлении суда недостатков до 7 сентября 2012 года.

6 сентября А.Яценюк подал в Высший админсуд дополнительное пояснение к административному иску о признании действий Президента Украины противоправными.