Герман пригласила Москаля прийти и посмотреть на ее диплом (документ)

Народный депутат Украины Геннадий Москаль направил министру образования Дмитрию Табачнику депутатское обращение с просьбой проверить, действительно ли советник Президента Украины, руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Анна Герман заканчивала в 1982 году Львовский госуниверситет и получила диплом о высшем образовании.

Копию депутатского обращения депутат, первый заместитель председателя Комитета ВР Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Г.Москаль передал УНИАН.

Как рассказал Г.Москаль в комментарии изданию «Тиждень.ua», обращение вызвано тем, что в его комитет поступили обращения выпускников факультета журналистики Львовского университета 1982 года, в которых они заявляют, что не учились со студенткой Герман Анной Николаевной.

В то же время, в комментарии УНИАН, сама А.Герман рассказала, что “говорила по телефону с Г.Москалем и предложила прийти и посмотреть ее диплом”.

Она напомнила, что диплом она получила на свою девичью фамилию Стецив.

А.Герман отметила, что не видит никакой проблемы в том, что Г.Москаль хочет ознакомиться с ее дипломом. «Любой гражданин Украины имеет право получить ответ на вопрос, который его волнует. Если Г.Москаля волнует какой-то документ, который я когда-либо подавала в государственные органы, он имеет право ознакомиться с ним. И я буду всячески способствовать, чтобы это его право было реализовано», - отметила она.

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При этом А.Герман передала агентству фотокопию своего диплома.

Как также сообщил УНИАН компетентный источник во Львовском Национальном университете им. Ивана Франко, А.Герман в период 1976–1982 годов училась на заочном отделении факультета журналистики этого заведения, о чем ей был выдан диплом соответствующего образца, а соответствующие материалы о периоде ее обучения находятся в архиве заведения.