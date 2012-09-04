Ефремов думает, что ВР «выйдет на нормальную работу» в четверг
11:16, 04 сентября 2012Политика
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Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов считает вполне оправданным закрытие сегодняшнего пленарного заседания и продолжение работы парламента 6 сентября.
Ефремов провел брифинг
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил сегодня на брифинге.
«Сегодня парламент принял решение два дня поработать в комитетах. Это вполне оправданное решение», - сказал он. А.Ефремов отметил, что многие законопроекты, которые планировалось рассмотреть, представители оппозиционных фракций просто сняли с рассмотрения. Поэтому, отметил лидер фракции, комитеты должны детально изучить все те законопроекты, которые поданы в ВР, и составить перечень тех, которые будут рассматриваться во время последней сессии парламента.
«Мы надеемся, что за два дня эта работа будет проведена, и в четверг мы выйдем на нормальную конструктивную работу парламента», - сказал А.Ефремов.
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