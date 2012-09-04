Янукович не придет на открытие сессии Верховной Рады

Президент Украины Виктор Янукович не будет принимать участия в открытии 22-й сессии Верховной Рады 6-го созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге представитель Президента в Верховной Раде Юрий Мирошниченко.

«Во-первых, все законодательные инициативы, которые Президент считает первоочередными для рассмотрения на этой сессии, сформулированы в соответствующих письмах и направлены председателю Верховной Рады, во-вторых, свои виденья перспективы развития украинского общества, государственности, национальной экономики, социальной сферы, вызовы и задачи, предстающие перед публичными институтами и, в частности, Верховной Радой, Президент сформулировал в Ежегодном послании к Верховной Раде, а также во время речи в День Независимости Украины», - сказал Ю.Мирошниченко.

Он обратил внимание на то, что участие Президента Украины в открытии сессии Верховной Рады не предусмотрено ни Конституцией, ни законами Украины.

По мнению Ю.Мирошниченко, «последняя сессия, начиная с ее открытия, будет перегружена избирательной агитацией и популизмом, что очень часто напоминает шоу».

При этом он выразил надежду, что парламенту удастся «избежать ситуаций, когда добросовестная законодательная деятельность будет подменена предвыборным популизмом и грязным пиаром».