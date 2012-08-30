На месте двойного убийства кровью написали «Free Pussy Riot»

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«29 августа 2012 года в городе Казани в квартире одного из домов обнаружены тела 76-летней пенсионерки и ее 38-летней дочери с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», - говорится в сообщении.

По версии следствия, потерпевшие проживали совместно в одной квартире. Семья характеризуется как благополучная. Предварительно убийство произошло с 24 по 26 августа 2012 года, и смерть женщин наступила от множественных ножевых ранений. На месте преступления на стене квартиры обнаружена надпись, сделанная предположительно кровью: «Free Pussy Riot».

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению, а также мотивы убийства. Расследование уголовного дела продолжается.