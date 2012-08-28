Политолог объясняет, почему следующий парламент будет распущен
Верховная Рада, которая должна быть избрана 28 октября, будет переходной и не проработает свой конституционный 5-летний срок.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
По его мнению, состав новоизбранного парламента будет обновлен на треть. «Это будет переходный парламент, потому что в новом парламенте будет столкновение двух политических эпох: старой и новой. Появляются новые политические силы и новые политики в списках. Две политические эпохи встречаются в новом парламенте», - сказал В.Карасев.
В связи с этим, считает эксперт, новая Верховная Рада не доработает до 2017 года и будет распущена в 2014-2015 годах.
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Как прогнозирует В.Карасев, новый парламент будет неструктурированным, с неустойчивым большинством. «Мне кажется, что наш старый, ржавый паровоз на полном ходу вообще движется в тупик: и парламент, и государство. Кочегары у нас есть: Николай Янович, который уголь поможет подбросить, и Президент подкидывает, чтобы паровоз набрал скорость», - сказал В.Карасев.
При этом, отметил политолог, новый парламент будет «живее», чем предыдущий, поскольку в его составе будет как минимум две фракции мажоритарщиков, которые «будут играть в свою игру».
По словам В.Карасева, на должность председателя Верховной Рады может быть избран один из мажоритарщиков, и такую кандидатуру может поддержать оппозиция как компромиссную.