Для Ющенко ситуация с Тимошенко ”не легкая, но не фатальная”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает необходимым провести еще один раунд переговоров с силами коалиции для достижения договоренности относительно кандидатур премьер-министра и председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Что касается амбиций – очевидно, это самый сложный вопрос. Из тех заявок, которые сегодня есть – СПУ предлагает Александра МОРОЗА на председателя Верховной Рады, БЮТ предлагает Юлию ТИМОШЕНКО на премьер-министра. Я не скажу, что это легкая исходная позиция полемики для дискуссии, хотя также скажу, что она не является фатальной. Но нам нужно пройти, по-видимому, еще один раунд переговоров, чтобы сформулировать позицию о наших договоренностях относительно премьер-министра и председателя Верховной Рады», - сказал, в частности, В.ЮЩЕНКО.

При этом он пообещал, что со своей стороны будет проводить эти переговоры честно, открыто, без некорректных заготовок. Также В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что уважение к результатам парламентских выборов означает демонстрацию уважения к самим избирателям.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что на сегодня у него запланирована встреча с лидерами политических сил – участниками будущей коалиции. В этом контексте положительно отметив наличие единого документа – проекту коалиционного соглашения, - Президент сказал, что сейчас осталось «или самое легкое, или самое трудное – формирование зон влияния, распределение портфелей, распределение министерств, комитетов и комиссий Верховной Рады».

В то же время, что касается уже согласованных позиций, Президент отметил, что его радует то, что в идеологическом плане – плане приоритетов и определенных целей – политическое понимание достигнуто, а по поводу тех нескольких вопросов, которые пока не урегулированы, В.ЮЩЕНКО выразил надежду на сегодняшнюю встречу с лидерами политических сил.

«Во время последней встречи у меня создалось впечатление, что стороны пойдут на такой тип формулировки политики, который я предлагаю, и в идеологической плоскости документа (коалиционного соглашения – УНИАН) я не ожидаю какого-то трудного разговора», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 25 мая лидеры блока «Наша Украина», БЮТ и СПУ договорились подготовить коалиционное соглашение до 7 июня.

5 июня руководитель юридического департамента “Нашей Украины”, народный депутат Роман ЗВАРИЧ сообщил, что рабочая группа завершила работу над проектом коалиционного соглашения в рамках переговорного процесса относительно образования коалиции. По его словам, текстовые формулировки проекта приблизительно на 95% согласованы, в то же время остаются несогласованными некоторые принципиальные позиции. “Теперь процесс переходит на новый уровень – консультаций и согласований на уровне лидеров отдельных политических сил”, - сказал Р.ЗВАРИЧ.