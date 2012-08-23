Украина празднует День Флага
08:15, 23 августа 2012Политика
3272
Сегодня в Украине отмечается День Государственного Флага.
Государственный Флаг Украины сегодня будут поднимать по всей стране
Праздник установлен в Украине «...в честь многовековой истории создания украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины...» согласно Указу Президента Украины, Л.Кучмы, «О Дне Государственного Флага Украины» от 23 августа 2004 года № 987/2004.
В 2009 году экс-президент Виктор Ющенко внес изменения в этого указа, основав ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.
Раньше День Государственного Флага праздновался только в Киеве на муниципальном уровне. Столица отмечала этот праздник 24 июля. Именно в этот день в 1990 году сине-желтый флаг был поднят над Киевской мэрией.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter