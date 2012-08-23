Украина празднует День Флага

Праздник установлен в Украине «...в честь многовековой истории создания украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины...» согласно Указу Президента Украины, Л.Кучмы, «О Дне Государственного Флага Украины» от 23 августа 2004 года № 987/2004.

В 2009 году экс-президент Виктор Ющенко внес изменения в этого указа, основав ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.

Раньше День Государственного Флага праздновался только в Киеве на муниципальном уровне. Столица отмечала этот праздник 24 июля. Именно в этот день в 1990 году сине-желтый флаг был поднят над Киевской мэрией.