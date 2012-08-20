Избирательные бюллетени напечатают только на украинском

Член Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский заявляет, что избирательные бюллетени будут изготовляться только на государственном языке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.Охендовский заявил сегодня журналистам после завершения заседания ЦИК, отвечая на вопрос о возможности изготовления избирательных бюллетеней на русском языке.

«Этот вопрос не обсуждался, потому что он сейчас не актуален. Никаких изменений в закон о выборах народных депутатов в данное время нет. Бюллетени печатаются на государственном языке», – сказал М.Охендовский.

Как сообщал УНИАН, в комментарии газете «Сегодня» народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко заявил, что он и Сергей Кивалов предлагают внести в закон ряд поправок. Как сказал В.Колесниченко, самая существенная из них - отменить печатание бюллетеней на региональных языках во время общеукраинских выборов. «Печатая бюллетени в разных местах, мы можем получить обвинения в фальсификации выборов, а это нам ни к чему», - объяснил депутат.