В Крыму столкнулись две легковушки: среди пострадавших - 5 детей

В Крыму возле с. Урожайное Сакского района на автодороге Симферополь – Харьков в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали 8 человек, в том числе 5 детей (2000–2011 г.р.).

Как сообщает пресс-служба МЧС, пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления МЧС в АРК.

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