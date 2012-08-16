Третьяков считает, что деньги на Евро-2012 нужно искать в ямах киевских дорог

«Киевляне видят, что несмотря на колоссальные суммы, которые выделили власти из госбюджета, столичная инфраструктура находится в ужасном состоянии. - Сказал Третьяков. - Например, вчера в Святошинском районипрямо на проезжей части по ул. Зодчих провалился асфальт - теперь там яма шириной 10 м и глубиной 7 метров. Хорошо, что никто не пострадал. И, кстати, насколько мне известно, это далеко не первая авария такого масштаба в этом районе в течение года. Или например посмотрите на нынешнее состояние проспекта Бажана - дороги по которой гости страны попадают в Киев из аэропорта Борисполь. На его реконструкцию потратили более 400 миллионов гривен, а в итоге уже через полтора месяца после окончания Евро-2012 - яма на яме».

Третьяков напомнил, что только по официальным данным Национального агентства по подготовке Евро-2012 было потрачено более 40 млрд. гривен. И из них на строительство спортивных сооружений ушло всего 6 млрд. Все остальное должно пойти на развитие инфраструктуры.

«Представители власти неоднократно заявляли, что за эти деньги будут отремонтированы дороги, решены многие вопросы состояния инфраструктуры в столице, и этими плодами подготовки к Евро наши граждане будут пользоваться и дальше. Но киевляне видят, что в действительности ничего не изменилось, поэтому и задают вопрос - куда делись все эти деньги? Очень просто: они провалились в такую ​​же глубокую яму, образовавшуюся на Святошинской улице! - заявил Третьяков, также отметив, что власть должна предоставить полный отчет о потраченных средств на Евро-2012.

Единственную возможность изменить ситуацию в сфере ЖКХ в Киеве, Третьяков видит в изменениях подходов к перераспределению средств столичного бюджета на законодательном уровне.

«Сейчас она занимает 50% поступлений в бюджет Киева в центральную казну, а это - 7 млрд. грн. ежегодно. - отметил он. - Ситуацию нужно менять. Деньги общины должны оставаться в городе и работать на киевлян. С целью вернуть заработанные средства киевлянам я намерен инициировать изменения в Бюджетный кодекс. Тогда город сможет и отремонтировать дороги, и модернизировать систему ЖКХ».

Напомним, что оппозиционный депутат Александр Третьяков баллотируется на парламентские выборы 2012 года по мажоритарному округу № 218 в Киеве путем самовыдвижения.