Адвокаты подали кассационную жалобу на приговор Луценко

Об этом они сообщили агентству УНИАН.

В частности, А.Баганец отметил, что не имеет особенных надежд на то, что Апелляционный суд оправдает Ю.Луценко и освободит из-под стражи, поскольку тот никогда не признает полностью или частично свою вину, тем более, не признает, что дело против него не является политически мотивированным.

По словам А.Баганца, тем не менее, решение кассационной инстанции даст возможность в дальнейшем обратиться с очередным иском в Европейский суд по правам человека.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко было задержано 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая 2011 года рассматривал дело Ю.Луценко.

Ему инкриминировалось завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, которые повлекли тяжкие последствия, и злоупотребление властью, осуществленное работником правоохранительного органа.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд приговорил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн компенсации МВД за нанесенный ущерб), с лишением права занимать руководящие должности, а также ранга государственного служащего.

16 мая Апелляционный суд Киева признал правомерным приговор, вынесенный Ю.Луценко Печерским районным судом столицы.