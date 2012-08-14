Власенко заявляет, что защитников Тимошенко не пустили в больницу

Об этом заявил С.Власенко, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

Он рассказал, что когда вместе с дочерью Ю.Тимошенко вернулся в больницу после обеденного перерыва, им отказали во встрече, хотя еще утром возражений против посещений не было.

«Работники пенитенциарной службы мотивировали отказ тем, что у Юлии Тимошенко проходила официальная встреча. Это неправда», - заявил С.Власенко.

По его словам, бывший Президент Европарламента Пэт Кокс в этот момент только заходил в больницу.

«Господин Кокс пытается разобраться в ситуации, за что мы ему очень благодарны», - сообщил защитник.