Власенко заявляет, что защитников Тимошенко не пустили в больницу
15:39, 14 августа 2012Политика
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Защитников экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергея Власенко и Евгению Тимошенко не пускают в здание харьковской больницы «Укрзализныци» на встречу с подзащитной.
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Об этом заявил С.Власенко, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».
Он рассказал, что когда вместе с дочерью Ю.Тимошенко вернулся в больницу после обеденного перерыва, им отказали во встрече, хотя еще утром возражений против посещений не было.
«Работники пенитенциарной службы мотивировали отказ тем, что у Юлии Тимошенко проходила официальная встреча. Это неправда», - заявил С.Власенко.
По его словам, бывший Президент Европарламента Пэт Кокс в этот момент только заходил в больницу.
«Господин Кокс пытается разобраться в ситуации, за что мы ему очень благодарны», - сообщил защитник.
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