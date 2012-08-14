Миграционная служба обещает, что паспортов хватит на всех

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы Украины.

В пресс-службе напомнили, что с 1 августа 2012 года функции по принятию заявлений граждан и оформлению паспортов гражданина Украины передаются от подразделений Министерства внутренних дел Украины в территориальные органы Государственной миграционной службы. На сегодняшний день завершаются документальное оформление и передача бланков из МВД в ГМС.

Вместе с тем в миграционной службе отметили то, что процедура передачи бланков строгой отчетности не должна влиять на процесс и сроки оформления паспортов. В соответствии с действующим законодательством, паспорт гражданина Украины оформляется на протяжении одного месяца с момента подачи гражданином соответствующего заявления в подразделение ГМС Украины по месту жительства.

Также в пресс-службе отметили, что в связи с публикациями в СМИ, территориальным органам ГМС Украины направлено дополнительное разъяснение о недопустимости отказов в принятии заявлений граждан об оформлении паспорта гражданина Украины.