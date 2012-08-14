Аваков: Мельниченко до вечера выпустят из тюрьмы

13:20, 14 августа 2012
Политика
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Экс-майора госохраны Николай Мельниченко, которого недавно арестовали в Италии, должен сегодня быть освобожден из-под стражы.

Мельниченко сегодня покинет итальянскую тюрьму

Такое решение принял апелляционный суд Неаполя, написал в своем Facebook Арсен Аваков.

"Только что мне стало известно, что апелляционный суд Неаполя принял решение о освобождении из под стражи Николая Мельниченко. Об этом мне сообщил его адвокат Пьер-Франческо Скаркилли", - написал Аваков.

По словам политика, уже после обеда Мельниченко должен покинуть тюрьму.

"Вероятнее всего во второй половине дня будут завершены формальности и Николай покинет тюрьму", сообщил Аваков.

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