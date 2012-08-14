Мэр Донецка говорит, что отключение телеканала - "бред и происки оппозиции"

Донецкий оператор кабельного телевидения ДОНСАТТВ с 14 августа исключил телеканал ТВi из пакета каналов, которые транслируются в его сети.

Информацию об отключении телеканала подтвердили в офисе провайдера, пишет Тиждень.ua.

«Телеканал со вторника прекратил трансляцию. Вместо него "на кнопке" будет транслироваться канал «Кино точка», - заявили в ДОНСАТТВ. На уточняющий вопрос, ожидать ли в будущем возобновления вещания ТВi, у провайдера ответили: «Вряд ли».

Оппозиционный канал ТВi исключают из сетки вещания кабельного телевидения и другие донецкие операторы. Одновременно на сегодняшней пресс-конференции мэр Александр Лукьянченко назвал информацию об отключении ТВі «бредом и происками оппозиции». «Мне это неизвестно. Это очередная чушь. Это придуманная «утка» оппозиции, которая как всегда устраивает шоу. Ко мне никто не обращался », - заявил Лукьянченко.