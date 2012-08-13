Вместо TBi в Донецке включили российский канал

Об этом сообщают читатели "Украинской правды".

"Отключен, вместо него появился канал "Донбасс", - отмечает мариуполец.

Жители Донецка также сообщают, что в понедельник у них вместо ТВi стал показывать российский "Дом Кино".

На ТВi сообщили, что подобные жалобы пользователей поступали и им.

"У нас технических проблем нет, значит, все проблемы у провайдеров. Завтра дадим ответ, что это за очередные отключения такие", - отметили на телеканале.

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20 июля кабельная сеть "Триолан" выключила канал ТВi в 11 городах - Киеве, Луганске, Одессе, Днепропетровске, Запорожье, Донецке, Полтаве, Симферополе, Сумах, Харькове, Чугуеве.

Когда ТВi обратился к диспетчерам, с просьбой объяснить ситуацию и сообщить причины отключения, то получил ответ: "Этого канала больше не будет!".

Позже руководство объяснило отключение телеканала случайными действиями своего сотрудника, а также отмечало, что компания не сможет быстро восстановить вещание ТВi из-за широкого общественного резонанса.