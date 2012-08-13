Азаров нашел виновных в лесных пожарах на Херсонщине

Масштабные лесные пожары в Херсонской области 9 августа произошло из-за халатности работников Государственного агентства лесных ресурсов, которые не приняли своевременно необходимые меры для предупреждения стихийного бедствия.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Правительство приняло решение об особом режиме пребывания в лесах в период жары. Почему оно не выполняется? Почему лес не был закрыт для посещений?” - спросил Н.Азаров.

Он отметил, что соответствующие подразделения Государственного агентства лесных ресурсов сработали в этой ситуации крайне негативно.

Н.Азаров подчеркнул, что из этой ситуации необходимо сделать соответствующие выводы и мобилизоваться, поскольку по прогнозам в Украине еще будет знойная и пожароопасная погода.

Как сообщал УНИАН, 9 августа на территории Корсунского и Великокопанского лесничеств в Цюрупинском районе Херсонской области возникли лесные пожары, которые из-за сильных порывов ветра, сухой и знойной погоды быстро распространялись, и до конца дня достигли площади отдельными очагами, ориентировочно, 1000 и 500 га. Пожары были ликвидированы 11 августа.

Во время тушения огня получили ожоги разной степени тяжести два ликвидатора.

По факту лесных пожаров в Херсонской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 Уголовного кодекса Украины (уничтожение или повреждение объектов растительного мира), санкция статьи предусматривает до 10 лет лишение свободы.

Убытки от масштабных лесных пожаров в Херсонской области предварительно оцениваются в более чем 15 млн грн.

По уголовному делу уже есть свидетель и подозреваемый - местный житель в возрасте около 50 лет, который подрабатывает пастухом, своими неосторожными действиями мог способствовать загоранию.