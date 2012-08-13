Уволенная гендиректор Лавры будет возвращать себе кресло через суд

Об этом адвокат В.Лесничей Людмила Ходос заявила сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По словам Л.Ходос, в настоящее время ее клиентка пытается пока «мирным путем» доказать незаконность отстранения от должности. Адвокат заметила, что Министерство культуры уволило В.Лесничую с занимаемой должности, ссылаясь на то, что никто не знал о месте ее нахождения 9 августа — именно в тот день, когда издан приказ о ее увольнении.

Л.Ходос утверждает, что 9 августа утром В.Лесничая по телефону сообщила министру культуры Михаилу Кулиняку о том, что она находится на стационарном лечении. “Доказательством этого является не только распечатка оператора мобильной связи, но и записанный на диктофон разговор. Мы считаем, что Министерство культуры было должным образом поставлено в известность о ее отсутствии”, - сказала она.

Кроме того, добавила Л.Ходос, один из заместителей В.Лесничей сообщил письмом руководству Министерства культуры, что в настоящее время именно он исполняет обязанности гендиректора заповедника ввиду болезни В.Лесничей. “Несмотря на эти два сообщения, принимается приказ об увольнении Лесничей по статье 41 пункт 1 КЗоТ — одноразовое грубое нарушение”, - сказала адвокат.

Л.Ходос заметила, что направила М.Кулиняку письмо, в котором указано, что приказ об увольнении В.Лесничей был издан вопреки действующему законодательству. “Мы пока просим урегулировать этот вопрос мирным путем. Существуют, как минимум, два основания для отмены приказа — пребывание на больничном и ознакомление с основаниями, предшествовавшими приказу, чего сделано не было”, - сказала адвокат.

Л.Ходос добавила, что основанием для издания приказа об освобождении стала служебная записка департамента Министерства культуры, датированная 7 августа, однако до сих пор никто не знает содержания этой записки. “Если господин министр согласится на наше предложение и признает действия министерства в этой части незаконными, я надеюсь, что мы не пойдем в суд. В ином случае мы вынуждены будем обратиться за защитой своих нарушенных прав в суд, и будем ходатайствовать о восстановлении на работе, взыскании средств за время вынужденного прогула и возмещении морального вреда”, - сказала Л.Ходос.

Во время пресс-конференции была обнародована аудиозапись, сделанная днем 9 августа, якобы разговора первого заместителя министра культуры Юрия Богуцкого с журналистом одного из изданий, которая подтверждает, что знает о том, что В.Лесничая находится на больничном.

Сама В.Лесничая не принимала участия в пресс-конференции, поскольку находится в больнице.

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Как сообщал УНИАН, утром 10 августа Министерство культуры Украины распространило сообщение об отстранении В.Лесничей от должности генерального директора Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

В сообщение отмечалось, что в связи с коллективными жалобами, поступавшими в Минкультуры от работников заповедника, в которых указывалось на многочисленные нарушения трудового законодательства со стороны дирекции заповедника, министр культуры М.Кулиняк поручил отделу внутреннего аудита министерства провести аудиторскую проверку.

В ходе проверки выяснилось, что в нарушение требований статьи 49/2 Кодекса законов о труде Украины гендиректором во время реструктуризации заповедника не было учтено преимущественное право уже работающих сотрудников на замещение вакантных должностей по переводу. Вместо этого были осуществлены новые назначения 13 человек.

Гендиректор В.Лесничая предоставила письменные объяснения, что нарушения действительно имели место и обязалась принять действенные меры по их устранению.

Аудиторы по результатам проверки предоставили рекомендации устранить выявленные нарушения и в десятидневный срок проинформировать Министерство культуры. Кроме того, отделу кадровой работы и государственной службы Минкультуры было поручено провести внеплановую проверку заповедника по соблюдению актов законодательства Украины о труде.

В выполнение указанных рекомендаций такая проверка была проведена 9 августа сотрудниками отдела кадровой работы и государственной службы Минкультуры совместно с работниками отдела внутреннего аудита. В ходе проверки выяснилось, что вместо исправления недостатков в работе В.Лесничая допустила еще более грубые нарушения действующего трудового законодательства и условий контракта между ней и министерством.

В пресс-службе Минкультуры отметили, что в течение всего дня 9 августа, когда проходила проверка, В.Лесничая на рабочем месте отсутствовала. В соответствии с условиями контракта между гендиректором и министерством, гендиректор обязан информировать министерство о своем отсутствии и указать должностное лицо, на которое возложено исполнение обязанностей гендиректора. Однако по состоянию на 18.00 9 августа в министерство информация о причинах отсутствия В.Лесничей на рабочем месте так и не поступила.