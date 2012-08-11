Джемилев говорит, что за призыв к смене госсимволов Симоненко надо судить

Об этом заявил нардеп и глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, пишет gazeta.ua.

"Сейчас Симоненко ориентируется на шовинистически настроенную часть электората. К сожалению, людей с такими взглядами в Украине хватает. Отчасти это предвыборные высказывания. Но у лидера КПУ совковое мышление. Заявление Петра Симоненко - надругательство над государственными символами. Согласно украинскому законодательству - это преступление. Однако украинские правоохранительные органы не реагируют. Они работают только на заказ, когда "сверху" скажут "фас", - сказал Джемилев.

По его словам, в Европе никто из политиков не может себе позволить подобные высказывания, даже коммунисты.

"Это не первое подобное высказывание лидера КПУ. Ранее Симоненко говорил и о крымских татар в фашистском духе. Заявил, что их справедливо депортировали из Крыма в 1944 году, мол, они предатели. Таким образом, нарушил соответствующую статью уголовного кодекса. 18 мая мы обратились к Парламентской ассамблеи Совета Европы, чтобы Симоненко запретили въезд в Европу. Он поддерживает сталинские идеи. Но пока ответа нет. Это длительная процедура - принятие резолюции", - рассказал депутат.

Как сообщал УНИАН, лидер КПУ предлагал вынести на референдум вопрос об изменении госсимволов Украины, считая, что государство не может существовать под символом, «с которым встречали Гитлера во время войны и под каким убивали невинных людей».