Суд пошел думать, что делать с кандидатами в депутаты Тимошенко и Луценко

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по жалобе Объединенной оппозиции «Батькивщина» к Центральной избирательной комиссии относительно отказа зарегистрировать кандидатами в народные депутаты бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко и бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, в 12.50 коллегия Киевского апелляционного административного суда после заслушивания аргументов истца и ответчика по этому делу и проведения судебных дебатов удалилась в совещательную комнату для принятия решения по делу.

В частности, представители «Батькивщины», которые являются истцами, требуют отмены постановления Центральной избирательной комиссии, согласно которому Ю.Тимошенко и Ю.Луценко было отказано в регистрации кандидатами в депутаты. Они мотивируют это тем, что Конституция Украины требует обеспечения гражданам равных прав и возможностей при избрании депутатами парламента. По мнению «Батькивщины», эти права Ю.Тимошенко и Ю.Луценко были нарушены, поскольку согласно Конституции наличие или отсутствие у кандидата в депутаты непогашенной судимости должно учитываться на стадии признания кандидата избранным народным депутатом, а не на стадии его регистрации в качестве кандидата.

Также адвокаты «Батькивщины» считают, что ЦИК нарушил международные договоры, которые ратифицировала Украина, относительно равных возможностей граждан избираться депутатами Верховной Рады.

В свою очередь представители ЦИК считают, что постановление комиссии является законным, поскольку закон требует проверки наличия или отсутствия судимости у кандидата в народные депутаты при его регистрации в этом качестве. В ЦИК считают, что постановление является законным, поскольку в настоящее время Ю.Тимошенко и Ю.Луценко имеют непогашенную судимость.

В 13.30 коллегии суда намерена огласить свое решение по этому делу.

Как сообщал УНИАН, 8 августа Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами в народные депутаты по списку «Батькивщины» экс-премьер-министра Ю.Тимошенко и экс-министра внутренних дел Украины Ю.Луценко.

Как отметил член ЦИК Александр Шелестов, учитывая документы, поданные в ЦИК 6 августа Министерством внутренних дел, а 8 августа Печерским судом и Генпрокуратурой, комиссия выявила обстоятельства, которые лишают Ю.Тимошенко и Ю.Луценко права баллотироваться в народные депутаты и быть включенными в список «Батькивщины» под номерами 1 и 5 соответственно.

Сегодня Киевский апелляционный административный суд рассматривает жалобу Объединенной оппозиции. В зале присутствуют лидеры Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александр Турчинов, Анатолий Гриценко, Андрей Кожемякин, Юрий Одарченко, Николай Мартыненко, а также народные депутаты от оппозиции.

В суде также присутствует представитель оппозиции в ЦИК Руслан Князевич.