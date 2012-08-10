ЦИК не зарегистрировал Лазаренко кандидатом в депутаты
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партийный избирательный список кандидатов в народные депутаты от партии «Громада», которые будут баллотироваться в многомандатном общегосударственном округе.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 14 членов ЦИК из 14 присутствующих сегодня на заседании.
Всего было зарегистрировано по партийным спискам 42 человека. Все фамилии были зачитаны, и среди них нет Павла Лазаренко.
В то же время, среди тех кандидатов, которые зарегистрированы, есть брат П.Лазаренко Иван Лазаренко.
Кроме того, другим постановлением ЦИК зарегистрировала четырех кандидатов в народные депутаты от «Громады», которые будут баллотироваться в одномандатных округах.
В сегодняшней повестке дня ЦИК еще есть вопросы, которые касаются регистрации кандидатов от «Громады». Вероятно, речь идет об отказе в регистрации П.Лазаренко, которого выдвигала «Громада».