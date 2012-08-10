Азаров велел потушить пожары в Херсонской области до конца дня

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, напомнив, что 9-10 августа Н.Азаров находился в Херсонской области, куда немедленно прибыл в связи с возникновением 9 августа двух лесных пожаров на территории Корсунского и Великокопанского лесничеств в Цюрупинском районе.

В области премьер-министр с самолета осмотрел место пожаров и оценил их масштабы – огонь охватил ориентировочно 1000 и 500 га соответственно.

Была создана правительственная комиссия по ликвидации пожара и его последствий. Комиссию возглавил глава правительства, а в ее состав также вошли руководители МЧС, МВД, Минэкономразвития, Минздрава, Минобороны, Минприроды, Мининфраструктуры, Минфина, Минсоцполитики, Минагрополитики, Гослесагентства, Госводагентства.

Н.Азаров в Херсонской области безотлагательно провел заседание оперативного штаба по ликвидации лесных пожаров, во время которого заслушал доклад руководства МЧС, МВД, Минобороны о мерах, принятых по ликвидации пожара.

Перед спасателями премьер-министр поставил задачу не позднее пятницы ликвидировать пожары полностью. При этом он подчеркнул, что непосредственное руководство действиями по ликвидацию пожаров возложено на секретаря СНБО Андрея Клюева, который будет находиться на месте происшествия.

Как сообщал УНИАН, 9 августа на территории Корсунского и Великокопанского лесничеств в Цюрупинском районе Херсонской области возникли лесные пожары, которые в результате сильных порывов ветра, сухой и знойной погоды быстро распространялись, и до конца дня достигли площадей отдельными очагами, ориентировочно, 1000 и 500 га.

К ликвидации пожаров привлечены 1767 человек личного состава и задействованы 153 единицы техники.

Благодаря принятым мерам по состоянию на 7.00 10 августа удалось остановить распространение пожаров и снять угрозу для населенных пунктов.