Власенко не удивится, если Кузьмин напишет, что Тимошенко избила всю колонию

11:10, 10 августа 2012
Политика
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Обвинения в адрес экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в нанесении работнику следственного изолятора телесных повреждений являются «абсурдными и маразматическими».

Власенко называет «абсурдом и маразмом» обвинения Тимошенко в избиении работника СИЗО

Об этом корреспонденту УНИАН сказал защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко, комментируя заявление первого заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина о возбуждении нового уголовного дела по факту избиения экс-премьером сотрудника СИЗО.

Защитник отметил, что ничего не знал о возбуждении этого уголовного дела и о самом факте избиения, которое якобы имело место.

«Я вам скажу: я об этом ничего не слышал. Я не знаю, о чем идет речь. Что я могу сказать: это полный абсурд и маразм», - отметил С.Власенко.

Он подчеркнул, что Ю.Тимошенко с ноября 2011 года имеет острый болевой синдром и, находясь в Лукьяновском СИЗО, даже не могла самостоятельно передвигаться.

«По заключению немецких врачей, которые неоднократно подтверждались украинскими врачами, начиная с 5 ноября, Юлия Владимировна страдает острым болевым синдромом, она самостоятельно не могла передвигаться, она лежала в камере и, поскольку она не могла ходить, суды проходили в камере и следственные действия проходили в камере, защитники встречались с ней в камере. При этом немецкие врачи подтвердили существование жесткого болевого синдрома в это время. И, оказывается, она, имея такие боли, кого-то побила. К сожалению, слово «маразм» относительно характеристики обвинений Юлии Тимошенко затаскано, но я другого слова не подберу», - сказал С.Власенко.

Защитник не исключил, что в отношении Ю.Тимошенко могут быть «нарисованы» еще новые уголовные дела.

«Завтра они обвинят ее в том, что, сидя в тюрьме, она еще кого-то убила. Такие дела могут рисовать хоть каждый день. Мы живем в тоталитарной стране. Сколько господин Кузьмин нарисует еще так называемых уголовных дел, я не знаю. Завтра он напишет, что Тимошенко побила всю колонию, послезавтра он напишет, что она вышла на улицу и побила всех жителей Харькова. Потом напишет, что она вышла и побила всех жителей Украины. Я не знаю, что он еще может придумать», - сказал С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, в опубликованном 9 августа интервью газете «Сегодня» первый заместитель генпрокурора Р.Кузьмин сообщил, что против Ю.Тимошенко возбуждено уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений сотруднику следственного изолятора во время выполнения им служебных обязанностей.

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