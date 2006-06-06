Украине до ВТО осталось два шага

В рамках вступления во Всемирную организацию торговли Украина подписала с Египтом протокол о взаимном доступе на рынки товаров и услуг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэкономики.

От лица Украины протокол подписал заместитель министра экономики Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

В пресс-службе Минэкономики отметили, что подписание протокола стало возможным благодаря проведению общей работы по гармонизации национального законодательства в соответствии с нормами и принципами ВТО в сфере услуг, либерализации тарифной политики, приведению законодательства по техническим барьерам и санитарным и фитосанитарным мероприятиям в соответствие с системой Соглашений Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров.

Справка УНИАН. Двусторонние переговоры со странами-членами Рабочей группы по рассмотрению заявки Украины на вступление в ВТО были начаты в 1997 году.

В настоящее время Украина завершила переговоры с 47 странами-членами Рабочей группы по рассмотрению заявки Украины о вступлении в ВТО. Украине осталось подписать протоколы о взаимном доступе на рынки товаров и услуг с Киргизией и Тайванем.

Всемирная торговая организация, которая заменила GATT, была создана в 1993 году на Уругвайском раунде переговоров о тарифах, начавшихся в 1946 году.

Ныне в состав ВТО входит 150 государств. Последним, в декабре 2005 года, в ВТО вошло Королевство Тонга (ратификация должна пройти в июне 2006 года).