Украине до ВТО осталось два шага
а именно две страны
В рамках вступления во Всемирную организацию торговли Украина подписала с Египтом протокол о взаимном доступе на рынки товаров и услуг.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэкономики.
От лица Украины протокол подписал заместитель министра экономики Валерий ПЯТНИЦКИЙ.
В пресс-службе Минэкономики отметили, что подписание протокола стало возможным благодаря проведению общей работы по гармонизации национального законодательства в соответствии с нормами и принципами ВТО в сфере услуг, либерализации тарифной политики, приведению законодательства по техническим барьерам и санитарным и фитосанитарным мероприятиям в соответствие с системой Соглашений Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров.
Справка УНИАН. Двусторонние переговоры со странами-членами Рабочей группы по рассмотрению заявки Украины на вступление в ВТО были начаты в 1997 году.
В настоящее время Украина завершила переговоры с 47 странами-членами Рабочей группы по рассмотрению заявки Украины о вступлении в ВТО. Украине осталось подписать протоколы о взаимном доступе на рынки товаров и услуг с Киргизией и Тайванем.
Всемирная торговая организация, которая заменила GATT, была создана в 1993 году на Уругвайском раунде переговоров о тарифах, начавшихся в 1946 году.
Ныне в состав ВТО входит 150 государств. Последним, в декабре 2005 года, в ВТО вошло Королевство Тонга (ратификация должна пройти в июне 2006 года).