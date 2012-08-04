На годовщину заключения Тимошенко лидеры партий соберутся у больницы

В воскресенье, 5 августа, в 16.30, члены Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» - председатели партий, входящих в состав объединения, посетят Харьковскую больницу «Укрзализныци» (пер. Балакирева, 5), чтобы выразить поддержку лидеру оппозиции Юлии Тимошенко в день годовщины ее незаконного заключения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

В частности, в Харьков прибудут председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк, члены Совета Анатолий Гриценко, Сергей Соболев, Борис Тарасюк, Вячеслав Кириленко и другие.

Также в этот день, отметили в пресс-службе, кандидаты в депутаты от Объединенной оппозиции «Батькивщина» примут присягу, одним из пунктов которой будет обязательство приложить все усилия для освобождения политических узников.

Кандидаты примут на себя обязательство сделать все, что от них зависит, для смены власти в Украине, в частности, путем голосования за закон об импичменте Президента. Кандидаты поклянутся не предавать доверие избирателей.