СМИ: Остап Ступка будет третьим в списке Королевской

Сын народного артиста Богдана Ступки Остап будет третьим номером в списке кандидатов в народные депутаты от партии "Украина - вперед!".

Об этом со ссылкой на источник сообщает LB.ua.

Сам же актер отказался сообщить какие-либо подробности.

"Ой, давайте я сейчас это никак не буду комментировать", - сказал Ступка, отвечая на вопрос о том, является ли правдой то, что он будет баллотироваться в парламент.

"Это все станет известно завтра", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Шевченко присоединился к партии Натальи Королевской. По информации источника, емуотдадут второе место в списке.