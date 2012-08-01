СМИ: Остап Ступка будет третьим в списке Королевской
12:14, 01 августа 2012Политика
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Актер пока не подтверждает, но и не опровергает информацию о том, что он идет в политику.
Остап Ступка обещает информацию завтра
Сын народного артиста Богдана Ступки Остап будет третьим номером в списке кандидатов в народные депутаты от партии "Украина - вперед!".
Об этом со ссылкой на источник сообщает LB.ua.
Сам же актер отказался сообщить какие-либо подробности.
"Ой, давайте я сейчас это никак не буду комментировать", - сказал Ступка, отвечая на вопрос о том, является ли правдой то, что он будет баллотироваться в парламент.
"Это все станет известно завтра", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Шевченко присоединился к партии Натальи Королевской. По информации источника, емуотдадут второе место в списке.
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