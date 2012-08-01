Журналистку задержали возле Межигорья за &#8203;&#8203;хулиганство

10:06, 01 августа 2012
Политика
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Журналисток Наталью Соколенко и Татьяну Чорновил задержала милиция перед резиденцией президента Виктора Януковича в Межигорье.

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Как сообщила "Украинской правде" Татьяна Чорновил, напротив Межигорья на дороге желтой краской она написала "Янукович, язык - твой приговор. Не подписывай!".

По словам журналистки, это была ее личная акция, а Соколенко находилась на месте как журналист, чтобы описать это событие.

"Задержали нас сначала сотрудники Госавтоинспекции, потом привезли в Вышгородский райотдел. Сейчас нас передали суду", - добавила Чорновил.

По ее словам, ей инкриминируют статью 173 - мелкое хулиганство, а Наталья Соколенко проходит как свидетель. "Но если посмотреть статью, она совсем не подходит под ситуацию. Там говорится о нецензурной брани, аморальном поведении. Ситуация не подходит ни под первое, ни во второе", - отметила Чорновил.

Она добавила, что по закону по этому обвинению могут дать от штрафа до 15 суток административного ареста. "Есть такое подозрение, что могут в принципе дать и 15 суток", - добавила она.

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