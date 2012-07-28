Янукович все еще не подписал закон о видеокамерах на выборах

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН председатель КИУ Александр Черненко.

Он отметил, что соответствующий закон до сих пор не подписан Президентом. (УНИАН: Верховная Рада 4 июля внесла изменения в госбюджет на 2012 год относительно выделения средств на оснащение избирательных участков системами видеонаблюдения).

По словам А.Черненко, необходимо очень много времени, чтобы обеспечить выполнение данного закона, а именно: закупить и установить видеокамеры на избирательных участках.

«Специалисты говорят, что если закон еще неделю не будет подписан и не вступит в силу, есть большая опасность, что эти камеры просто не успеют установить за время, оставшееся до выборов», - добавил он.

КИУ считает, что данный закон не нужен Украине, и было бы лучше, чтобы деньги, которые предусматривается потратить на закупку видеокамер, были потрачены на нормальную организацию избирательного процесса. «Мы призываем Президента или подписать как можно скорее данный закон, или заветировать его», - сказал он.

КИУ также обеспокоен, что в закон о выборах народных депутатов не были внесены изменения, которые бы исправили недостатки.

«Если говорить о правовом поле, КИУ и в дальнейшем обеспокоен тем, что в закон о выборах народных депутатов не были внесены соответствующие изменения, которые бы могли исправить недостатки и пробелы, образовавшиеся в законе после решения Конституционного Суда, и вообще были в нем заложены с самого начала», - сказал он.

По словам А.Черненко, хотя сегодня закон в целом и позволяет провести выборы в соответствии с демократическими стандартами, он все же содержит ряд пробелов, которые ЦИК придется решать в рабочем порядке своими постановлениями.

По убеждению А.Черненко, это «не совсем правильно», когда ЦИК должен регулировать то, что сам же и будет выполнять. Эксперт отметил, что такие решения ЦИК очень легко можно будет обжаловать в суде.

КИУ также отмечает, что большинство политических сил до сих пор не обнародовали и не предоставили для общего общественного обсуждения партийные списки, а это значит, что кулуарные договоренности за места в списках идут до последнего момента. По убеждению А.Черненко, в будущем необходимо более прозрачно подходить к формированию списков кандидатов и выносить их на общественное обсуждение.

КИУ также призывает политические силы проводить праймериз в соответствии с западными стандартами, чтобы это не стало очередной агитационной технологией.

КИУ также отмечает наличие заказных материалов в СМИ. «В некоторых местных СМИ от 30 до 50% материалов мы оцениваем как материалы, которые являются заказными. Они подаются под видом новостей и аналитики, а на самом деле это имиджевые материалы определенных кандидатов», - сказал он.

Кроме того, КИУ обеспокоен фактами административного вмешательства в избирательный процесс.

Беспокоят Комитет избирателей и факты давления на СМИ.

А.Черненко отмечает, что подкуп избирателей осуществляется на всей территории Украины, как партиями, так и кандидатами. «Пока мы говорим о непрямом подкупе, это продуктовые пайки, определенные услуги, в частности транспортные и медицинские», - сказал он.