Власть продолжает провокации против Тимошенко, заявляют в "Батьківщині"

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии «Батьківщина».

В партии «Батьківщина» возмущены «постоянной ложью в отношении Юлии Тимошенко, которую распространяют пресс-службы пенитенциарной службы и Минздрава, и осуждают попытку пенитенциарной службы подогнать лечение лидера оппозиции под сроки судилищ, определенные властью Януковича».

В партии напоминают, что лечением Ю.Тимошенко занимаются немецкие врачи из клиники «Шарите». Они постоянно исследуют состояние здоровья Юлии Тимошенко, контролируют ход ее лечения и неоднократно (последний раз в июле) заявляли, что лечение будет длительным – больше полгода. При этом, на немецких врачей и их прогнозы раньше никто не жаловался, удовлетворяли они ГПтС и Минздрав.

«Именно на них министр здравоохранения Раиса Богатырева возложила ответственность за состояние лечения Юлии Тимошенко», - отмечается в заявлении.

В «Батьківщині» считают нецелесообразным создание каких-либо комиссий относительно определения состояния здоровья Ю.Тимошенко.

«Разного рода комиссии Минздрава уже показали всему миру свою полную профессиональную некомпетентность, когда врали о состоянии здоровья Юлии Тимошенко, лишали ее медицинской помощи и позволяли проводить судилища в медчасти Лукьяновского СИЗО возле постели больного человека. Поэтому для определения процесса дальнейшей реабилитации Юлии Тимошенко никакие новые комиссии не нужны, поскольку доверия к ним нет, а процедуры и порядок лечения назначают лечащие медики из клиники «Шарите», - говорится в заявлении.

Также в партии напомнили, что Ю.Тимошенко почти месяц выводили из состояния голодовки, и это никак нельзя назвать процессом реабилитации. «Реабилитация началась только в первых числах июня, поэтому советуем тюремщикам не вводить общественность в заблуждение искажением фактов», - подчеркнули в «Батьківщині».

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Как сообщал УНИАН, 24 июля Государственная пенитенциарная служба Украины обратилась к Министерству здравоохранения Украины относительно создания совместной комиссии медицинских специалистов Минздрава, ГПтС и немецких врачей клиники "Шарите" для определения необходимости, а также сроков дальнейшего проведения реабилитационных мероприятий относительно осужденной Ю.Тимошенко в стационаре Центральной клинической больницы №5 г. Харькова.

В обращении отмечается, что с февраля 2012 года и до этого времени, почти полгода, обследование и консультирование осужденной Ю.Тимошенко проводится при участии немецких врачей. Также, около двух с половиной месяцев (начиная с 9 мая 2012 года), она проходит реабилитационный курс в соответствии с предоставленными ими рекомендациями и под их постоянным контролем в условиях стационара Центральной клинической больницы №5 г. Харькова, которая избрана немецкими врачами клиники "Шарите".

В то же время, говорится в сообщении ГПтС, «информируем о том, что на протяжении упомянутого периода, Ю.Тимошенко систематически нарушает процесс реабилитации, отказывается от процедур, как правило, из-за многочисленных встреч и свиданий, проведения необходимых лабораторных обследований (анализов) и т.п.».