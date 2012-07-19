Милиция составила протоколы на 11 защитников украинского языка
16:41, 19 июля 2012Политика
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Работники милиции составили административные протоколы в отношении 11 активистов участников акции возле Украинского дома за нарушение правил проведения массовых мероприятий.
|Милиция обещает повестки в суд
Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины в Киеве.
В частности, по данным главка, после начала акции представителям КУПР разъяснили, что в отличие от других участников мероприятия против языкового закона, они не имели официального разрешения проводить свою акцию.
Однако, подчиниться законному требованию правоохранителей разойтись эти активисты отказались, в результате чего на правонарушителей составлены админпротоколы и двум из них вручены повестки явиться в Шевченковский суд сегодня.
Как отметили в милиции, скорее всего, и все другие участники несанкционированного мероприятия также сегодня получат повестки в суд.
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