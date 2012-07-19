Милиция составила протоколы на 11 защитников украинского языка

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины в Киеве.

В частности, по данным главка, после начала акции представителям КУПР разъяснили, что в отличие от других участников мероприятия против языкового закона, они не имели официального разрешения проводить свою акцию.

Однако, подчиниться законному требованию правоохранителей разойтись эти активисты отказались, в результате чего на правонарушителей составлены админпротоколы и двум из них вручены повестки явиться в Шевченковский суд сегодня.

Как отметили в милиции, скорее всего, и все другие участники несанкционированного мероприятия также сегодня получат повестки в суд.