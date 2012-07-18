Кличко: сотрудничеству с ПР мешает ее испорченная репутация
Партия "УДАР" не будет сотрудничать в новом составе Верховной Рады с Партией регионов.
Об этом заявил лидер партии Виталий Кличко в эфире 5 канала.
Он отметил, что социологические данные свидетельствуют о том, что большинство в новой Верховной Раде после октябрьских выборов должны сформировать оппозиционные партии.
В то же время политик отметил, что у него есть большие сомнения относительно воплощения этого прогноза в жизнь.
По его мнению, к итоговому поражению оппозиции может привести наличие мажоритарных округов и большое количество технических кандидатов.
К тому же, отметил Кличко, не стоит забывать о возможном появлении перебежчиков.
"В этом парламенте опыт тушек очень большой", - напомнил лидер "УДАРа".
Именно поэтому, пояснил он, в его политической силе не так много известных имен, ведь многие современные известные политики успели заработать себе неоднозначную репутацию.
Лидер "УДАРа" считает, что новые партии следует строить на принципах профессионализма и нравственности.
"Мы требуем от наших кандидатов гарантий того, что они будут придерживаться принципов партии", - отметил Кличко. И пообещал, что "тушек" в его будущей фракции не будет.
"Я несу персональную ответственность за каждого", - заявил политик.
По мнению лидера "УДАРа", основной задачей выборов-2012 будет проведение в ВР новых лиц, которые смогут вернуть доверие украинцев к политикам.
Затем он отметил, что сотрудничество его политической силы с Партией регионов исключена именно ввиду испорченной репутации последней.
"К сожалению, Партия регионов в последние годы показала свое истинное лицо. Ее шаги отвечают не интересам людей, а интересам финансово-промышленных групп", - цитирует Кличко Украинская правда.
"С партией, которая разрушила доверие людей, мы сотрудничать не будем", - заверил он.
Кличко также признал, что задача победить в мажоритарных округах чрезвычайно сложна не только из-за малой узнаваемости кандидатов от его партии избирателями.
"Кандидаты власти имеют безумный резерв - административный и финансовый. С ними будет нелегко конкурировать", - признал политик.
Тем не менее, добавил он, оппозиция имеет все шансы.