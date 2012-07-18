Кличко: сотрудничеству с ПР мешает ее испорченная репутация

Об этом заявил лидер партии Виталий Кличко в эфире 5 канала.

Он отметил, что социологические данные свидетельствуют о том, что большинство в новой Верховной Раде после октябрьских выборов должны сформировать оппозиционные партии.

В то же время политик отметил, что у него есть большие сомнения относительно воплощения этого прогноза в жизнь.

По его мнению, к итоговому поражению оппозиции может привести наличие мажоритарных округов и большое количество технических кандидатов.

К тому же, отметил Кличко, не стоит забывать о возможном появлении перебежчиков.

"В этом парламенте опыт тушек очень большой", - напомнил лидер "УДАРа".

Именно поэтому, пояснил он, в его политической силе не так много известных имен, ведь многие современные известные политики успели заработать себе неоднозначную репутацию.

Лидер "УДАРа" считает, что новые партии следует строить на принципах профессионализма и нравственности.

"Мы требуем от наших кандидатов гарантий того, что они будут придерживаться принципов партии", - отметил Кличко. И пообещал, что "тушек" в его будущей фракции не будет.

"Я несу персональную ответственность за каждого", - заявил политик.

По мнению лидера "УДАРа", основной задачей выборов-2012 будет проведение в ВР новых лиц, которые смогут вернуть доверие украинцев к политикам.

Затем он отметил, что сотрудничество его политической силы с Партией регионов исключена именно ввиду испорченной репутации последней.

"К сожалению, Партия регионов в последние годы показала свое истинное лицо. Ее шаги отвечают не интересам людей, а интересам финансово-промышленных групп", - цитирует Кличко Украинская правда.

"С партией, которая разрушила доверие людей, мы сотрудничать не будем", - заверил он.

Кличко также признал, что задача победить в мажоритарных округах чрезвычайно сложна не только из-за малой узнаваемости кандидатов от его партии избирателями.

"Кандидаты власти имеют безумный резерв - административный и финансовый. С ними будет нелегко конкурировать", - признал политик.

Тем не менее, добавил он, оппозиция имеет все шансы.