Путин опоздал на встречу с Януковичем в Ливадии

В Ливадийском дворце ждут прибытия президента России Владимира Путина.

Глава РФ, как сообщают в протокольной службе, должен был прибыть в 14.00, однако президент опаздывает более чем на час, передает «Сегодня».

Виктор Янукович также еще не прибыл в Ливадию. Во дворце ждут появления высшего начальства в составе делегаций двух стран (члены правительств).

В это же время туристы не прекращают приезжать к Ливадийскому дворцу, видят пост охраны и, разочаровавшись, что увидеть достопримечательность не удастся, уезжают.

Как известно, на сегодня в Ливадии запланирована встреча президентов Украины и России.

ГАИ из-за встречи ограничила движение на полуострове - на трассах из аэропортов Симферополя и Севастополя, сообщает ТСН. Гаишники забыли предупредить крымчан и гостей полуострова о том, что движение будет ограничено и в день накануне встречи, из-за чего на пути от Ялты в Алупку образовалась пробка из сотен автомобилей.