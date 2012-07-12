У Кличко требуют отставки главного архитектора Киева

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом говорится в комментарии УДАРа по поводу заявления Главного управления градостроения и архитектуры КГГА, что столичное архитектурное ведомство не собирается выполнять требования ЮНЕСКО относительно необходимости запрещения строительства в заповедных зонах без утверждения нового Генплана города.

«Во всем мире естественные или рукотворные объекты мечтают получить статус ЮНЕСКО как гарантию сохранности и целостности. А здесь человек, который должен в первую очередь заботиться о защите исторических и архитектурных памятников, фактически позволяет их уничтожать. Такой человек не имеет права занимать должность главного архитектора Киева», - говорится в заявлении.

Во фракции напоминают, что Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО уже неоднократно выражал неудовлетворенность строительством, которое ведется в буферных зонах киевских заповедников, а недавно ЮНЕСКО вообще пригрозило удалить Киево-Печерскую Лавру и Софию Киевскую из списка объектов всемирного наследия, если ситуация с украинскими памятниками истории и архитектуры не улучшится в ближайшее время.

По словам депутатов от УДАРа, вместо того, чтобы решать вопрос с многочисленными скандальными застройками в столице, главный архитектор занимается деятельностью, которая не отвечает интересам территориальной общины столицы.

Во фракции напомнили, что именно С.Целовальник должен нести ответственность за уничтожение памятников в центре города, грубые нарушения во время реконструкции Андреевского спуска, неприятие улицы в эксплуатацию, сдвиг почвы под Андреевской церковью.

«Сложилась парадоксальная ситуация, когда даже развязка у моста Патона не принята в эксплуатацию из-за грубых нарушений во время ее строительства», - отметили во фракции.

Депутаты напомнили, что в последнее время даже ряд объектов в столице были построены без земельных отводов и утвержденного проекта, приведя в качестве примера «вертодром на Парковой», который превратился в монстра неизвестного целевого назначения.

«Теперь он взялся за Почтовую площадь, реконструкция которой вызовет транспортный коллапс как минимум на полгода. Конечно, развязка на Почтовой нужна. Но эта площадь не является обычным транспортным узлом. Это территория Государственного историко-культурного заповедника “Древний Киев”, поэтому проводить какие-либо строительные работы на ней нужно с особой осторожностью и в соответствии с законодательством в сфере охраны памятников. Но, похоже, господина Целовальника это не беспокоит. Поэтому в утвержденном проекте реконструкции (который, кстати, не принимал участие в конкурсе, а привлечен к проектированию через непрозрачный тендер с одним участником) речь идет о несколькоуровневых решениях и пятизвездочных гостиницах неизвестных инвесторов», - отмечается в заявлении.

В УДАРе также отметили, что проекты строительства объектов в центре столицы должны проходить, кроме профессиональной, также общественную экспертизу во избежание в дальнейшем ситуаций с самовольным согласованием чиновниками разрушения исторической среды Киева.