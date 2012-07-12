Парубий: есть только один путь, чтобы противостоять команде Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Тернополе.

Он также выразил убеждение, что создание еще одного объединения национал-демократических сил будет в интересах власти.

«Полгода назад, когда я выходил из «Нашей Украины», это была главной причиной моей дискуссии с Ющенко. Сегодня в общества большой запрос на объединение, и все патриотические политические силы должны объединиться в одну колонну.

Мы видим, что объединенная оппозиция «Батькивщина» объединила семь политических сил. Это и «Батькивщина», и «Фронт Змін», и Гриценко, и Луценко... И это единственно возможный путь эффективно противостоять команде Януковича. Создание многих колонн только навредит украинскому делу. Поэтому считаю создание отдельного объединения в составе «Нашей Украины», УНП и КУН ошибкой», – сказал А.Парубий.

Он также сообщил, что объединенная оппозиция продолжает переговоры с политической партией «УДАР» относительно согласования кандидатов в мажоритарных округах.

«УДАР» подписал соглашение о совместных действиях оппозиции. Виталий Кличко был с нами в январе под «Украинским домом» и поставил свою подпись. Объединенная оппозиция «Батькивщина» сотрудничает с партией «УДАР» и пытается убедить идти одной колонной. Чтобы мы действовали по принципу: «один округ – один согласованный кандидат», а не занимались взаимной борьбой в мажоритарных округах», – сказал А.Парубий.

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Как сообщал УНИАН, 7 июля в Киеве состоялся форум патриотических сил, на котором декларацию об объединении подписали «Наша Украина», Украинская народная партия и Конгресс украинских националистов.

Лидер УНП Юрий Костенко сообщил, что эти национально-патриотические силы пойдут на выборы под брендом «Наша Украина».