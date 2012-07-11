Харьковские «Молодые регионы» открестились от пикета под окнами Хармса

Председатель Харьковской областной организации «Молодые регионы» Анастасия Кобец заявляет, что «Молодые регионы» не принимали участия 10 июля в пикете отеля «Чичиков» в Харькове, где проживал немецкий врач Лутц Хармс.

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении, по словам А.Кобец, «Молодые регионы» не видят «целесообразным поддерживать дополнительный интерес общества к процессу судебных разбирательств по делу экс-премьер-министра, а также состоянию его здоровья. Наша деятельность направлена исключительно на работу с молодежью: проведение социальных акций, спортивных мероприятий, повышение образовательного уровня».

«Отдельное замечание хочу сделать представителям СМИ. Если во время пикета вами были замечены молодые люди, имеющие членство в нашей организации, их присутствие на мероприятии является выражением их личной гражданской позиции, что является законным правом каждого жителя Украины. В дальнейшем прошу отправлять официальные запросы об участии «Молодых регионов» в каких-либо акциях либо же связываться лично со мной, руководителем организации», - заявила А.Кобец.