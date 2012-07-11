«Молодые регионы» посоветовали Хармсу поехать подучиться

Как передает корреспондент УНИАН, в пикетах, которые проходили вчера вечером и сегодня с утра на улице Гоголя, принимали участие около 15 молодых людей.

Участники акции были одеты в белые футболки с изображением Л.Хармса и надписями «Любой каприз за ваши деньги», «Утром деньги – днем болезнь. Днем деньги – вечером болезнь». Они также держали плакаты с надписями на английском и русском языках «Доктор Хармс – пора в институт учиться лечить», «Доктор Хармс, кого вы лечите». Молодые люди подготовили для Л.Хармса маленький велосипед и намерены вручить его медику «в знак того, что он должен вернуться в Германию».

По словам Романа Добрянского, помощника депутата Харьковского городского совета от Партии регионов Максима Мусеева, участники акции призывают Л.Хармса вернуться в Германию.

«Мы предлагаем доктору Хамсу ехать в Германию, заниматься клиникой «Шарите» и лечить больных, которые в этом нуждаются, а не тех, кто здесь устраивает цирк», - сказал Р.Добрянский.

Участники акции отметили, что своими действиями Ю.Тимошенко и Л.Хармс «пятнают репутацию украинской медицины». По их мнению, из-за такой ситуации «создается впечатление, что украинские специалисты ни на что не способны».

Они выразили возмущение тем, что больше двух месяцев продолжается лечение Ю.Тимошенко в Центральной клинической больнице «Укрзалізниці» в Харькове, однако общественность до сих пор не знает диагноза экс-премьера.