Судмедэкспертам не хватило времени для выводов о состоянии Тимошенко

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, судебно-медицинская экспертиза должна предоставить ответы на такие вопросы суда: в состоянии ли Ю.Тимошенко воспринимать информацию и отвечать на вопросы суда и сторон процесса; имеет ли обвиняемая медицинские противопоказания относительно участия в судебных заседаниях.

Соответственно, проведение судебно-медицинской экспертизы было поручено Харьковскому областному бюро судебно-медицинской экспертизы.

"Сообщаем о том, что Юлия Тимошенко написала заявление, в котором без мотивации отказалась от осмотра судебно-медицинскими экспертами, что фактически затянуло процесс подготовки заключения. Согласно требованиям законодательства, судебно-медицинская экспертиза сейчас проводится путем изучения экспертами медицинской документации Юлии Тимошенко и материалов дела, из-за отказа от личного осмотра, а также учитывая большой объем предоставленной медицинской документации, которая подлежит тщательному изучению", - отмечают судмедэксперты.

Они подчеркивают, что 7 июля уведомили суд о необходимости дополнительного срока для предоставления комиссионного заключения.

Как сообщал УНИАН, 25 июня судья Киевского районного суда Харькова Константин Садовский до 10 июля объявил перерыв в рассмотрении уголовного дела Ю.Тимошенко относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

К.Садовский удовлетворил ходатайство прокуроров о назначении Ю.Тимошенко комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить состояние здоровья экс-премьера, возможность ее участия в судебных заседаниях, возможность воспринимать устную и письменную информацию и наличие противопоказаний для присутствия на судебных заседаниях.

28 июня защитник Сергей Власенко заявил, что Ю.Тимошенко отказалась от проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

Сегодня, 9 июля, защитник экс-премьера информировал, что в материалах уголовного дела против Ю.Тимошенко пока нет документов относительно проведения судмедэкспертизы состояния ее здоровья.