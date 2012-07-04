Активисты "Свободы" выезжают из Львова в Киев

Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь ЛОО ВО "Свобода" Леся Федив.

Она отметила, что выезд будет осуществляться сегодня ночью автобусом и частным автотранспортом.

"Желающих принять участие в акции оппозиционных сил возле Украинского дома уже записалось 150 человек, однако, сегодня в Киев отправится первая сотня активистов "Свободы". Среди них будут депутаты-"свободовцы" Львовского областного совета и местных советов", - отметила Л.Федив.

На площади возле здания Львовской ОГА продолжается круглосуточная акция протеста оппозиционных сил области, установлено 24 палатки, в которых находятся несколько десятков человек.