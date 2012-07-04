Активисты "Свободы" выезжают из Львова в Киев
22:13, 04 июля 2012Политика
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Сегодня сто представителей Львовской областной организации ВО "Свобода" отправятся в Киев в поддержку акции оппозиции против закона о государственной языковой политике, которая проходит возле Украинского дома.
Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь ЛОО ВО "Свобода" Леся Федив.
Она отметила, что выезд будет осуществляться сегодня ночью автобусом и частным автотранспортом.
"Желающих принять участие в акции оппозиционных сил возле Украинского дома уже записалось 150 человек, однако, сегодня в Киев отправится первая сотня активистов "Свободы". Среди них будут депутаты-"свободовцы" Львовского областного совета и местных советов", - отметила Л.Федив.
На площади возле здания Львовской ОГА продолжается круглосуточная акция протеста оппозиционных сил области, установлено 24 палатки, в которых находятся несколько десятков человек.
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