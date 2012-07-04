Янукович рассказал, когда подпишет языковой закон

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом В.Янукович заявил во время сегодняшней встречи с руководством парламента и депутатских фракций.

«Все, что относится к полномочиям Президента в этих вопросах, - я их буду использовать полностью. Только после того, как я изучу все эти вопросы, я буду иметь возможность выражать свою точку зрения и, соответственно, принимать определенные решения», - сказал глава государства. Но, как отметил В.Янукович, он не хочет делать никаких поспешных выводов относительно данного закона.

«Я никогда не вмешивался и не вмешиваюсь в работу Верховной Рады. Но я заинтересован в целом в стабильности ситуации в стране», - подчеркнул Президент.