Янукович рассказал, когда подпишет языковой закон
18:34, 04 июля 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович примет решение относительно принятого 3 июля парламентом закона о принципах государственной языковой политики лишь после его тщательного профессионального анализа и экспертных выводов.
|Янукович заявляет, что примет решение относительно «языкового» закона лишь после его тщательной экспертизы. Фото president.gov.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом В.Янукович заявил во время сегодняшней встречи с руководством парламента и депутатских фракций.
«Все, что относится к полномочиям Президента в этих вопросах, - я их буду использовать полностью. Только после того, как я изучу все эти вопросы, я буду иметь возможность выражать свою точку зрения и, соответственно, принимать определенные решения», - сказал глава государства. Но, как отметил В.Янукович, он не хочет делать никаких поспешных выводов относительно данного закона.
«Я никогда не вмешивался и не вмешиваюсь в работу Верховной Рады. Но я заинтересован в целом в стабильности ситуации в стране», - подчеркнул Президент.
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