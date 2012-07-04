СМИ: В кресло Литвина может сесть Плющ

Об этом сообщают источники Украинской правды, кандидатура Плюща является фаворитом на эту должность.

Преимуществами Плюща называют то, что он уже дважды возглавлял Раду, а также отсутствие личных амбиций в связи с преклонным возрастом.

Как известно, после победы Януковича на выборах президента, Плющ вошел в коалицию власти.

Ему удалось сохранить своего ставленника Владимира Хоменко на должности губернатора Черниговской области.

Это - единственный случай, когда после прихода Януковича остался работать губернатор, назначенный еще президентом Виктором Ющенко.