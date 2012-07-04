СМИ: В кресло Литвина может сесть Плющ
17:36, 04 июля 2012Политика
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Новым председателем Верховной Рады в случае отставки Владимира Литвина может стать Иван Плющ.
Плюща является фаворитом на должность
Об этом сообщают источники Украинской правды, кандидатура Плюща является фаворитом на эту должность.
Преимуществами Плюща называют то, что он уже дважды возглавлял Раду, а также отсутствие личных амбиций в связи с преклонным возрастом.
Как известно, после победы Януковича на выборах президента, Плющ вошел в коалицию власти.
Ему удалось сохранить своего ставленника Владимира Хоменко на должности губернатора Черниговской области.
Это - единственный случай, когда после прихода Януковича остался работать губернатор, назначенный еще президентом Виктором Ющенко.
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